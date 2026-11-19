Weniger Maschinenexporte

In vielen anderen Bereichen lief es schlechter. So verzeichneten laut dem BAZG nur vier der zehn wichtigsten Warengruppen ein Exportplus. Rückläufig waren unter anderem die Exporte im Bereich Bijouterie und Juwelierwaren. Und in der wichtigen Maschinen- und Elektroindustrie war die Entwicklung uneinheitlich: Bei den Maschinen (-1,8 Prozent) ging es abwärts, im Bereich Elektronik (+11 Prozent) aufwärts.