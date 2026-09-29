Gut die Hälfte der befragten Unternehmer aus Familienfirmen wendet mindestens 1 Prozent ihres Jahresumsatzes für Investitionen in Innovation und neue Technologien auf, wie aus der am Dienstag publizierten Studie hervorgeht. Bei 16 Prozent liegt dieser Anteil bei über 5 Prozent. Befragt wurden Unternehmer und Führungskräfte aus 286 Firmen.