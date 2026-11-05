Der am Donnerstag veröffentlichte «Relentless Defense Report» stuft 32 Prozent der 200 untersuchten Schweizer Unternehmen in die schwächste Kategorie ein. Bei ihnen befinden sich die Grundlagen der Cybersicherheit noch im Aufbau. Weitere 40 Prozent verfügen zwar über Abwehrfähigkeiten, setzen diese aber nur in einzelnen Unternehmensbereichen ein.