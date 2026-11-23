Von Juli bis September stieg der Absatz gegenüber der Vorjahresperiode um rund 17 Prozent auf knapp 17 Millionen Liter, wie der Branchenverband Glacesuisse am Montag mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden damit gut 42 Millionen Liter verkauft, rund 3 Millionen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Bei der Glace für unterwegs legte der Absatz im Sommer um fast ein Viertel auf knapp 4 Millionen Liter zu. Besonders stark stiegen die Verkäufe von Glace am Stiel und im Becher. Auch Cornets verkauften sich deutlich besser.
Für den Konsum zu Hause wurden bis Ende September rund 27 Millionen Liter verkauft, fast zwei Drittel der gesamten Menge. Auch hier stieg der Absatz gegenüber dem Vorjahr. Besonders gefragt waren Cornets in Mehrfachpackungen und grössere Glacebehälter.
Auch in der Gastronomie kam im Sommer mehr Glace auf den Tisch. Der Absatz stieg um gut ein Zehntel auf 2,3 Millionen Liter. Bei Glacetorten und Bûches hat er sich sogar mehr als verdoppelt, ausgehend von einer kleinen Menge.
yz/mk
(AWP)