Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF beurteilen 37 Prozent der befragten Unternehmen ihre Lage als gut. Weitere 48 Prozent schätzen sie als befriedigend ein und 15 Prozent als schlecht. Sowohl die Nachfrage als auch die Ertragslage hätten sich verbessert, erklärte Handel Schweiz. Für die kommenden sechs Monate rechnen die Grosshändler mit einer weiteren Aufhellung.
Dem Verband gehören 34 Branchenverbände mit rund 3500 Unternehmen an - vom Stahl- und Mineralölhandel über den Weinhandel bis zur Medizintechnik.
Brancheninterschiede
Die Entwicklung unterscheidet sich allerdings je nach Branche. Während der Stahlhandel von der regen Bautätigkeit profitiert und der Medtech-Handel um rund fünf Prozent wächst, kämpft der Holzhandel weiterhin mit den Folgen des Preisverfalls. Der Autohandel liegt noch immer unter dem Niveau vor der Pandemie.
Im Detailhandel hat sich die Geschäftslage nach dem Sommer dagegen abgeschwächt. Während grosse Detailhändler ihre Situation weiterhin positiv beurteilen, schätzen kleine und mittlere Unternehmen ihre Lage inzwischen als ungünstig ein.
Für 2027 erwartet Handel Schweiz insgesamt ein anspruchsvolles Jahr. Die Mehrheit der im Verband vertretenen Branchen rechnet mit Lohnerhöhungen von rund 1 Prozent. Gleichzeitig beklagen die Unternehmen einen zunehmenden Regulierungsdruck.
to/hr
(AWP)