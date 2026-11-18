Laut der jüngsten Konjunkturumfrage der ETH-Konjunkturforschungsstelle KOF beurteilen 37 Prozent der befragten Unternehmen ihre Lage als gut. Weitere 48 Prozent schätzen sie als befriedigend ein und 15 Prozent als schlecht. Sowohl die Nachfrage als auch die Ertragslage hätten sich verbessert, erklärte Handel Schweiz. Für die kommenden sechs Monate rechnen die Grosshändler mit einer weiteren Aufhellung.