Für den Singles Day am 11. November prognostiziert die Umfrage einen Rückgang des Onlineumsatzes auf rund 65 Millionen Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspräche dies einem Minus von 5 Millionen und dem ersten Rückgang seit 2023.
Als Hauptgrund wird der Rückzug vieler Schweizer Händler vom Singles Day genannt. Während internationale Plattformen wie Temu, AliExpress oder Shein die Aktion weiterhin aktiv bewerben, konzentrieren sich viele Schweizer Anbieter zunehmend auf Black-Friday-Kampagnen und verlängerte Rabattzeiträume, heisst es in der am Montag veröffentlichten Befragung.
Daher bleiben für die Schweizer Konsumenten die Angebote am Singles Day vergleichsweise überschaubar. So werden etwa im Bereich Elektronik und Mobilfunkabonnemente Aktionen erwartet.
Für die repräsentative Umfrage befragte Demoscope den Angaben zufolge zwischen dem 16. und 28. September 2026 insgesamt 1013 Personen ab 15 Jahren in der Deutsch- und Westschweiz.
sta/hr
(AWP)