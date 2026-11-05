Besonders deutlich zeigt sich dies bei den indischen Touristen: Trotz der jüngsten Erholung lag die Nachfrage noch immer 21 Prozent unter Vorjahr. Auch bei den chinesischen Gästen blieb ein Minus von 4 Prozent. Bei den sechs Golfstaaten betrug der Rückgang über die ersten neun Monate noch immer 14 Prozent.