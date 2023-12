Nach Tourismusregionen unterteilt, registrierten insgesamt 10 von 13 gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode eine Zunahme bei den Logiernächten. Vor allem in der Region Bern zogen die Übernachtungen mit einem Plus von 13 Prozent kräftig an, während das Tessin und Graubünden leichte Einbussen hinnehmen mussten.