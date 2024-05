UBS rechnet mit Wachstum

Die UBS rechnet in einer Studie vom Montag denn auch in der anstehenden Sommersaison mit mehr Übernachtungen. So gehen die Experten von einem Anstieg um 1,5 Prozent aus. Dabei dürften sich wie schon im Winter der Aufholeffekt bei asiatischen Touristen und die Zunahme bei US-amerikanischen Gästen positiv auswirken.