Trotz geopolitischer Unsicherheiten habe sich die Hotel-Nachfrage in der Schweiz im Sommer insgesamt robust entwickelt, hält der Branchenverband Hotelleriesuisse auf Nachfrage fest. Während einzelne Fernmärkte Rückgänge verzeichnet hätten, habe der Heimmarkt eine wichtige Stabilisierungsfunktion übernommen. Mit Blick nach vorne rechnet der Verband eher mit einer Stabilisierung als mit einer weiteren Verschärfung der Lage.