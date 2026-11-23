Die Zahl der Übernachtungen stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,9 Prozent, wie aus der am Montag publizierten zweiten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht. Die Nachfrage aus dem In- und Ausland nahm insgesamt jeweils ähnlich stark zu. Bei den ausländischen Gästen stiegen die Logiernächte um 2,0 Prozent, bei den einheimischen um 1,9 Prozent.