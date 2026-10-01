Nach drei Neukotierungen im zweiten Quartal sei die Aktivität am Schweizer IPO-Markt im dritten Quartal 2026 «selektiv» geblieben, heisst es in einer Mitteilung von EY vom Donnerstag. Als einziges Beispiel führt EY die auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft Infracore an.