KI verändert Arbeitswelt

Besonders grosse Hoffnungen setzen die KMU auf KI. Bereits 48 Prozent nutzen sie für interne Wissensdatenbanken, 42 Prozent für Analysen und Entscheidungshilfen. Mehr als acht von zehn Unternehmen erwarten, dass KI ihre Arbeitsweise in den nächsten zwei bis drei Jahren stark verändern wird.