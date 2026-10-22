Schaden von rund 8000 bis 10'000 Franken

Nach Erfahrungen des Versicherers Mobiliar verursacht ein Cyber-Schaden bei KMU durchschnittlich Kosten von rund 8000 bis 10'000 Franken. Diese Schätzung beziehe sich allerdings nur auf die eigenen Versicherungsfälle und sei nicht repräsentativ für sämtliche Schweizer Unternehmen, sagte Jesús Pampín, Leiter des Kompetenzzentrums Cyber Risk bei der Mobiliar, bei der Präsentation der Studie.