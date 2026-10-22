Für die kommenden Jahre rechnen die Firmen mit einer weiteren Verschärfung der Bedrohungslage. Vier von fünf KMU (81 Prozent) gehen davon aus, dass Cyberangriffe durch den Einsatz künstlicher Intelligenz gefährlicher werden. Gleichzeitig setzt erst knapp die Hälfte der Unternehmen KI in eigenen Projekten ein.