Die leichte Verbesserung des Gesamtindex sei vor allem auf die Produktionskomponente zurückzuführen, teilte Raiffeisen am Freitag mit. So meldeten die befragten KMU für November eine deutliche Zunahme des Produktionsvolumens. Die Erholung sei allerdings primär eine Gegenbewegung zum Taucher im Oktober, in dem das Produktionsvolumen ferienbedingt absackte.