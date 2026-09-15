Bei den Auswirkungen auf die Beschäftigung bleiben die Unternehmen zurückhaltend. 47 Prozent der KMU mit KI-Erfahrung erwarten zwar Zeiteinsparungen, aber keine Veränderung bei der Zahl der Stellen. Nur 12 Prozent rechnen damit, künftig auf Personal verzichten zu können. Auch beim Geschäftsmodell sehen die meisten keinen Anpassungsbedarf: 31 Prozent bejahen einen solchen, während knapp zwei Drittel keinen oder eher keinen Handlungsbedarf sehen.