Zu diesem Schluss kommt eine am Donnerstag veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Deloitte. Die dabei 924 befragten Mitarbeitenden kleiner und mittlerer Unternehmen gaben zu 49 Prozent an, in den vergangenen drei Monaten einen ernsten Cybervorfall erlebt zu haben. Nur 22 Prozent stuften das Risiko für ihr Unternehmen aber als hoch ein.