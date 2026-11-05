Zu diesem Schluss kommt die am Donnerstag veröffentlichte Publikation «Porträt der Schweizer KMU» des Bundesamts für Statistik (BFS). Demnach zählte die Schweiz im marktwirtschaftlichen Sektor knapp 630'000 Unternehmen mit rund 4,84 Millionen Beschäftigten. 99,7 Prozent der Firmen waren KMU mit weniger als 250 Beschäftigten.
Auf sie entfielen mit 3,2 Millionen Stellen 65,9 Prozent aller Beschäftigten. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Beschäftigung um rund 19'000 und die Zahl der Unternehmen um mehr als 5700 zu. Die KMU stellten dabei ein Viertel der neuen Stellen und mehr als 99 Prozent der zusätzlichen Unternehmen.
Der Unterschied beim Beschäftigungswachstum zeige sich auch längerfristig: Zwischen 2011 und 2024 stieg die Zahl der Stellen in KMU durchschnittlich um 0,8 Prozent pro Jahr, in Grossunternehmen hingegen um 1,6 Prozent.
sta/rw
(AWP)