Auf sie entfielen mit 3,2 Millionen Stellen 65,9 Prozent aller Beschäftigten. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Beschäftigung um rund 19'000 und die Zahl der Unternehmen um mehr als 5700 zu. Die KMU stellten dabei ein Viertel der neuen Stellen und mehr als 99 Prozent der zusätzlichen Unternehmen.