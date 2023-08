Aus vierzehn werden elf: Im Vergleich zu 2022 fallen dieses Jahr gleich drei Schweizer Unternehmen aus dem Ranking des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Fortune zu den 500 grössten Unternehmen der Welt. So sind der Baustoffproduzent Holcim, der Industriekonzern ABB und die mittlerweile nicht mehr eigenständige Credit Suisse weg vom Fenster. Auch zahlreiche der verbliebenen Schweizer Vertreter verlieren in der Rangliste an Boden.