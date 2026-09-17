Die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge bewegte sich per Ende August mit rund 76'000 auf dem Niveau der Vorjahre, wie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) am Donnerstag mitteilte. Dies zeige, dass die Unternehmen in den Berufsnachwuchs investierten und die Berufsbildung auf einem soliden Fundament stehe.