Ohne die Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) müssen Maschinenbauer bestimmte Hochrisiko-Maschinen künftig zusätzlich in der EU zertifizieren lassen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag mitteilte. Heute ist das nicht nötig, da die Zertifizierung durch eine Schweizer Behörde auch in der EU gilt.
Das Nachrichtenportal «Schweiz heute» berichtete zuerst darüber.
Um den Verlust der gegenseitigen Anerkennung zu verhindern, sprach Parmelin vergangene Woche beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin mit von der Leyen darüber. Zusammen hätten sie vereinbart, dass sich die jeweils zuständigen Behörden diesbezüglich austauschten, hiess es in der Stellungnahme des Seco weiter.
Medizinprodukte seit 2021 nicht aktualisiert
Laut dem Seco bräuchten Maschinen-Exporteure zudem einen Vertreter in der EU. Die Kontaktdaten dieses Vertreters müssten auf den Maschinen oder in den Begleitdokumenten angegeben werden. Dies würde umgekehrt für EU-Exporte in die Schweiz gelten.
Diese Situation kennt die Medizinbranche bereits seit dem Jahr 2021. Der Branchenverband Swiss Medtech beziffert die zusätzlichen Kosten auf insgesamt 300 Millionen Franken jährlich.
Brüssel verknüpft die Aktualisierung mit geregelten Beziehungen zur Schweiz. Das bedeutet, dass erst bei einem Inkrafttreten der neuen bilateralen Verträge, das MRA aktualisiert wird. Nicht alle Probleme könnten in der Übergangsphase gelöst werden, sagte Aussenminister Ignazio Cassis bei der Abmachung der Übergangsregeln mit der Europäischen Kommission im Juni 2025.
Das MRA regelt insgesamt 20 Produktkategorien. Es deckt gemäss Angaben des Seco wertmässig rund zwei Drittel des Handels mit Industrieerzeugnissen zwischen der Schweiz und der EU ab.
(AWP)