Ohne die Aktualisierung des Abkommens über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (MRA) müssen Maschinenbauer bestimmte Hochrisiko-Maschinen künftig zusätzlich in der EU zertifizieren lassen, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag mitteilte. Heute ist das nicht nötig, da die Zertifizierung durch eine Schweizer Behörde auch in der EU gilt.