LE TEMPS: Als »Hooligan-Ticket« und »Schlag ins Gesicht der Bundesversammlung« und als dreifachen Affront bezeichnet »Le Temps« das Bundesrats-Ticket der SVP. Einerseits würden mit der Zurückweisung von Céline Amaudruz nicht nur sie, sondern alle Frauen des Landes brüskiert. Auch gegenüber der Romandie und dem Parlament sei die Nomination von Aeschi und Graber ein Affront. Es spiele für die SVP offenbar keine Rolle, dass Elisabeth Baume-Schneider nun die einzige Frankophone im Bundesrat sei - eine Situation, die es in der Schweiz seit 1966 nicht mehr gegeben habe. Keine Rolle spiele auch, dass die grösste Partei des Landes nur noch von Deutschschweizern vertreten werde und die wirtschaftlich blühende Genferseeregion nicht vertreten sei.