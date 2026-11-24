Insgesamt verbuchte die Parahotellerie von Juli bis September 7,6 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Das waren 1,1 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die inländische Nachfrage erreichte 4,6 Millionen Logiernächte und machte damit knapp 61 Prozent der Gesamtnachfrage aus.