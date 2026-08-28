Insgesamt verzeichnete die Parahotellerie von April bis Juni 3,86 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Das sind 0,4 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Die inländische Nachfrage erreichte 2,6 Millionen Logiernächte und machte damit 68 Prozent der Gesamtnachfrage aus.