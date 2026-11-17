Nach einem Rückgang der Logiernächte um 6 Prozent im ersten Quartal stabilisierte sich die Nachfrage im zweiten Quartal mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent. Auch im Sommergeschäft, das insbesondere für die Campingplätze von grosser Bedeutung ist, verzeichneten mehrere grosse Anbieter steigende Übernachtungszahlen, wie der Verband Parahotellerie Schweiz am Dienstag mitteilte.