Der Wandel im Reiseverhalten ist bei jüngeren Menschen besonders ausgeprägt: Bei der Generation Z (Jahrgänge 1995 - 2010) gaben rund 65 Prozent an, ihre Planung bereits verändert zu haben oder dies künftig tun zu wollen. Bei den Millennials (1980 - 1995) lag dieser Wert bei rund 64 Prozent. Deutlich geringer fiel der Anteil bei der Generation X (1965 - 1979) mit 47 Prozent und bei den Babyboomern (1946 - 1964) mit 44 Prozent aus.