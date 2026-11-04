In einem Sieg stecke zudem «immer der Keim der Niederlage». Das gelte ganz besonders für die Demokratische Partei. «Gewählt wurden bei den Midterms Kandidaten und Kandidatinnen, die sich gegen Trump und dessen Platzhalter gestellt haben, und weniger die Partei der Demokraten, die gemäss Umfragen einen ähnlich schlechten Ruf hat wie Trump. Und nun drohen sich die innerparteilichen Kämpfe zwischen dem progressiven, zuweilen linksradikalen und dem moderaten Flügel der Partei zu verschärfen.» Es liege in der Hand der Sieger und Siegerinnen, dass es nicht so weit kommt.