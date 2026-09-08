Mehr leistungsschwache Jugendliche

Die Analyse der Leistungsgruppen offenbarte eine Zunahme der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler. Der Anteil der Jugendlichen, der im Lesen die Mindestkompetenzen nicht erreichte, stieg von rund 20 Prozent im Jahr 2015 auf 28,8 Prozent im Jahr 2025. In der Mathematik wuchs dieser Anteil im selben Zeitraum von 15,8 Prozent auf 23,2 Prozent. In den Naturwissenschaften blieb der Anteil der Leistungsschwachen hingegen stabil bei rund 21 Prozent.