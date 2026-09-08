Aus Sicht des Arbeitgeberverbandes sind nun Bund und Kantone gefordert, die Ursachen der rückläufigen Leistungen konsequent zu analysieren und wirksame Massnahmen zu ergreifen. Der gute internationale Rang dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Trend im eigenen Bildungssystem negativ sei, warnte der Arbeitgeberverband am Dienstag in einer Reaktion. Die Schweiz sollte sich nach wie vor an den Besten orientieren und nicht am Durchschnitt.