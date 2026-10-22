Zur Branche zählen Unternehmen, die Produkte, Materialien, Verfahren, Plattformen oder Dienstleistungen speziell für den Sport entwickeln oder bestehende Lösungen an dessen Bedürfnisse anpassen. Trotz der starken Forschungs- und Industriestandorte in der Schweiz ist die Branche bisher wenig sichtbar, wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht heisst.