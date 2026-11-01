Was sagen Gegnerinnen und Gegner?

Zwar stellen die Gegnerinnen und Gegner die 13. AHV-Rente nicht infrage, doch die Art der Finanzierung sei falsch. Das Volk habe mit der Zustimmung zum Grundsatz einer 13. AHV-Rente keineswegs einer erneuten Steuererhöhung zugestimmt, hiess es an der SVP-Delegiertenversammlung. Die SVP hätte es vorgezogen, wenn der Bundesrat die 13. Rente durch Einsparungen finanziert hätte. Die FDP argumentiert, dass die höhere Mehrwertsteuer Haushalte und KMU stark belasten würde. Ebenso pocht die FDP auf Prioritäten im Bundeshaushalt und Strukturanpassungen bei der AHV - die Rede war dabei auch von einem höheren Rentenalter. Weniger als die Hälfte werde durch die Vorlage finanziert. Die Partei spricht in diesem Zusammenhang von einem «Mehrwertsteuerschwindel».