Die KI-nahen Aktien waren zuletzt unter Druck geraten. Belastet hatten nebst verstärkten Sorgen um die Finanzierung und Regulierung des Sektors auch der Abgang von Nvidia-Gründer Jensen Huang. Seine Rückkehr zeige nun, wie stark der KI-Trade nach wie vor von seiner Person abhänge, hält Sam North von Etoro in einem ersten Kommentar fest. «Mit dem Gründer wieder an der Spitze haben Anleger einen gewichtigen Grund, den Ausverkauf der vergangenen Woche neu zu bewerten.»