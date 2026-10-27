Iran-Krieg belastet weiter

Eine Belastung bleibt für den Tourismus der Iran-Krieg. Dieser habe den internationalen Flugverkehr erheblich beeinträchtigt und die gestiegenen Kerosinpreise hätten die Flugreisen deutlich verteuert, so BAK Economics weiter. Der Nahost-Konflikt dämpfe somit weiterhin die Tourismusnachfrage in den Fernmärkten, vor allem in Asien.