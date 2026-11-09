Die Bürokratie ist für viele Schweizer Unternehmen eine Belastung. Rund zwei Drittel der Firmen beurteilen den administrativen Aufwand als hoch. Fast ebenso viele sind der Ansicht, dass dieser in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Drei von zehn Unternehmen geben zudem an, wegen der Bürokratie bereits Projekte verschoben, verkleinert oder ganz aufgegeben zu haben.