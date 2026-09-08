Bereits 2024 war die Multifaktorproduktivität um 0,6 Prozent gestiegen, nachdem sie 2023 noch um 1,2 Prozent gesunken war. Die MFP misst, wie effizient die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital gemeinsam eingesetzt werden, um Waren und Dienstleistungen herzustellen. Eine Zunahme bedeutet vereinfacht gesagt, dass mit den eingesetzten Arbeitskräften und dem vorhandenen Kapital mehr produziert werden kann.