Konkret legten die Warenexporte zwischen April und Juni 2026 kräftig zu. Diese wurden insbesondere von den Pharmaexporten getrieben. Aber auch der private Konsum sowie die Bau- und Ausrüstungsinvestitionen entwickelten sich positiv. «Beim Konsum wäre sogar noch Luft nach oben», sagte Sturm. Denn die verfügbaren Einkommen seien in den letzten Jahren stärker gestiegen als der Privatkonsum.