Aussichten positiv

Und es sieht weiter gut aus. So zeichnen laut ZKB-Experte Kevin Gismondi die verfügbaren Konjunkturindikatoren bislang im laufenden vierten Quartal ein positives Bild. Beispielsweise steige der wöchentliche Wirtschaftsindikator des Seco seit Oktober wieder stärker, während auch andere Indikatoren deutlich über dem langfristigen Durchschnitt notierten. «Dies sind Signale, dass sich der Schweizer Aufschwung fortsetzt», so sein Fazit.