Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal wie erwartet an Schwung verloren. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Im zweiten Quartal hatte die hiesige Wirtschaft mit +1,5 Prozent fulminant zugelegt.
Dieses enorme Wachstum verdankte die Schweizer Wirtschaft damals primär einem Boom der Chemie- und Pharmaindustrie. Und schon damals hatte es einschränkend geheissen, dass sich diese Branche sehr volatil entwickle. «Die erwartete Normalisierung ist nun eingetreten», sagte Felicitas Kemeny, Leiterin des Ressorts Konjunktur beim Seco, auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Insgesamt habe der Industriesektor im dritten Quartal gleichwohl zugelegt, so das Seco. «Andere Bereiche des Sektors stützten», kommentierte dies Kemeny. Der Dienstleistungssektor habe hingegen insgesamt stagniert.
Aufschwung hält an
Wegen des starken Wachstums im Vorquartal hatten diverse Ökonomen im Vorfeld mit einem leichten BIP-Rückgang im dritten Quartal gerechnet. Im Durchschnitt war in einer Umfrage der Nachrichtenagentur AWP eine Stagnation vorhergesagt worden.
«Die Schweizer Wirtschaft konnte sich im dritten Quartal erneut besser behaupten als erwartet», kommentiert denn auch Raiffeisen-Ökonom Alexander Koch. Karsten Junius von Safra Sarasin sieht den aktuellen Wert als Beleg «für die Solidität der Schweizer Wirtschaft und einen anhaltenden Wirtschaftsaufschwung». Und Migros-Bank-Ökonom Santosh Brivio ergänzt: «Das Wachstum der Schweiz bleibt weiterhin bemerkenswert robust.»
Aussichten positiv
Und es sieht weiter gut aus. So zeichnen laut ZKB-Experte Kevin Gismondi die verfügbaren Konjunkturindikatoren bislang im laufenden vierten Quartal ein positives Bild. Beispielsweise steige der wöchentliche Wirtschaftsindikator des Seco seit Oktober wieder stärker, während auch andere Indikatoren deutlich über dem langfristigen Durchschnitt notierten. «Dies sind Signale, dass sich der Schweizer Aufschwung fortsetzt», so sein Fazit.
Es gibt aber auch relativierende Stimmen: Die BIP-Entwicklung sei von diversen Sonderfaktoren geprägt, meint etwa Migros-Bank-Experte Brivio. Dies gestalte die Aufrechterhaltung der hohen Wachstumsdynamik herausfordernd. «Fallen Sonderbeiträge weg, nimmt auch der Rückenwind ab.» Entsprechend erwarte er dann für 2027 eine leichte Wachstumsverlangsamung.
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(AWP)