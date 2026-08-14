Die Migros Bank hat ihre Prognosen bereits angehoben: Sie erwartet für die Schweizer Wirtschaft 2026 ein BIP-Wachstum von 1,7 Prozent, 0,2 Prozentpunkte mehr als bislang. Für 2027 wurde die Prognose ebenfalls um 0,2 Punkte auf 1,9 Prozent erhöht. Dabei geht die Bank von einem weiteren leichten Wachstum im dritten und vierten Quartal aus.