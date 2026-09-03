Ob es sich dabei um tatsächliches Wachstum oder bloss um Vor- oder Nachholeffekte handelte, sei anhand der vorliegenden Daten schwer zu beurteilen, so die Expertin. «Tatsache ist aber, dass sich die Branche schon in den letzten Quartalen sehr volatil entwickelt hat.» So habe zum Beispiel im Vorquartal ein deutliches Minus resultiert.