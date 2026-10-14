Auch Einfamilienhäuser kosteten mehr als vor einem Jahr. Im mittleren Preissegment stiegen die Preise um 3,5 Prozent, im unteren um 3,0 Prozent und im gehobenen um 5,0 Prozent. Besonders stark fiel der Anstieg im mittleren Segment im Alpenraum mit 4,6 Prozent aus, gefolgt von der Genferseeregion (+3,9 Prozent) und der Südschweiz (+3,8 Prozent).