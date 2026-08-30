Klimaanlagen grundsätzlich erwünscht

Generell stehen 67 Prozent der Befragten dem vermehrten Einbau von Klimaanlagen positiv gegenüber, wie es weiter hiess. Die Zustimmung steige dabei mit dem Einkommen an. Eine Mehrheit von 69 Prozent spricht sich zudem für eine Lockerung der kantonalen Baubewilligungspflichten für sogenannte Split-Klimageräte aus. Besonders hohe Zustimmungswerte für eine solche Lockerung finden sich bei Männern sowie bei den Anhängern von SVP und FDP.