Sorgen bereitet der Branche dagegen der Transport. Der Anteil der Bahn an den Zementlieferungen sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte auf 31,5 Prozent. Cemsuisse macht dafür die schwierigen Rahmenbedingungen im Schweizer Schienengüterverkehr verantwortlich, die Zementhersteller zunehmend dazu zwängen, ihre Transporte entgegen den eigenen Klimazielen auf die Strasse zu verlagern. Der Verband habe wiederholt auf die Probleme hingewiesen.