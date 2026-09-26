Aebi fordert deshalb höhere Preise für landwirtschaftliche Produkte und mehr Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel. «Wenn die Produzenten wegen des Klimawandels immer höhere Kosten und grössere Ertragsrisiken tragen, sich dies aber kaum in den Preisen niederschlägt, funktioniert das System auf Dauer nicht», sagte er.