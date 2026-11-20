Kreml lädt E3-Staaten zu Gesprächen ein

Zuvor hatte Russland nach offiziellen Angaben Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens nach Moskau zu Gesprächen über den seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg eingeladen. Ein Besuch von Repräsentanten der «europäischen Troika» - im sogenannten E3-Format - könne gegebenenfalls zügig vorbereitet werden, sagte der Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge in St. Petersburg. «Wir warten auf eine Antwort», sagte der Diplomat. Er betonte, dass ein Besuch der Europäer in Moskau nicht automatisch bedeute, dass sie an den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt würden.