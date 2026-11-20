Der britische Premierminister Andy Burnham bezeichnete den Vorfall als «absolut inakzeptabel». Grossbritannien werde Polen «auf jede erdenkliche Weise» unterstützen, sagte er in Brüssel. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa verurteilten die Verletzung des polnischen Luftraums und sprachen ihre Solidarität aus. Russland bewege sich in die falsche Richtung, so Costa. «Wir müssen weiterhin unsere Einheit stärken, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen.» Deutschland, Frankreich und weitere Staaten bei den Vereinten Nationen in New York verurteilten die russischen Drohnen- und Raketenangriffe «auf das Schärfste».