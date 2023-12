Chancen für Käufer

Für Verkäufer sei es in diesem Umfeld schwierig. Hingegen eröffneten sich für Kaufinteressierte, die antizyklisch agieren könnten, Chancen auf tiefere Preise und weniger Bieterkonkurrenz, so die Experten. 62 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, in den nächsten zwölf Monaten eine Übernahme tätigen zu wollen. Viele dieser Transaktionen dürften im Zuge von Nachfolgeregelungen über die Bühne gehen.