Sorge vor neuem Iran-Krieg

Zugleich betonte Netanjahu, die Bedrohung durch den Erzfeind Iran sei weiterhin nicht gebannt. «Solange das fanatische Regime an der Macht ist, wird es weiter versuchen, uns zu zerstören», sagte er. Gemeinsam mit den USA müsse Israel «diese Bedrohung ein für alle Mal beseitigen». Israel und die USA haben seit vergangenem Jahr bereits zwei Kriege gegen den Iran geführt. Den jüngsten begannen sie im Februar mit Angriffen auf die Islamische Republik.