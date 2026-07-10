Der CFO-Posten wurde ein Jahr lang von Jürg Billeter, Leiter des Bereichs Private Banking, interimistisch geleitet. Zuvor war der bisherige Amtsinhaber Michel Degen zum CEO aufgestiegen.
In der neuen Funktion wird er die Leitung des Geschäftsbereichs Finanz- und Risikomanagement übernehmen. Er kommt von der Berner Kantonalbank, wo er seit 2025 als stellvertretender CFO und Leiter Finanzen & Controlling tätig ist. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei der Aargauischen Kantonalbank bekleidet.
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(AWP)