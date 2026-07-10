In der neuen Funktion wird er die Leitung des Geschäftsbereichs Finanz- und Risikomanagement übernehmen. Er kommt von der Berner Kantonalbank, wo er seit 2025 als stellvertretender CFO und Leiter Finanzen & Controlling tätig ist. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei der Aargauischen Kantonalbank bekleidet.