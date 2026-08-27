Der Geschäftserfolg stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um über einen Fünftel auf 79,7 Millionen Franken. Der Betriebsertrag wuchs um 19,8 Millionen auf 157,2 Millionen Franken, wie die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) am Donnerstag mitteilte. Dazu trugen vor allem das Zins- und das Kommissionsgeschäft bei.